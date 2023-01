Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les autorités et les firmes pharmaceutiques auraient-elles été surprises par l’hiver et par la recrudescence d’infections respiratoires et de grippe en cette période ? Les pharmaciens, en tout cas, tirent la sonnette d’alarme face au nombre de médicaments actuellement indisponibles et manquants pour lesquels il faut trouver des alternatives…