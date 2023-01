Le ciel belge particulièrement sûr en 2022: près de 900.000 vols en toute sécurité

Avec près de 513.000 vols, le trafic dans l’espace aérien belge a à nouveau augmenté en 2022 (+46% par rapport à 2021). Le trafic dans les aéroports belges est aussi en moyenne en augmentation, avec Brussels Airport qui enregistre la plus forte progression entre 2021 et 2022 (+51%).

De meilleurs résultats pour Charleroi et Anvers

Le niveau de trafic se rapproche de plus en plus de son niveau d’avant-crise et ce malgré le pic du variant Omicron du coronavirus en début d’année, et le conflit en Ukraine dès février. Le trafic de 2022 dans l’espace aérien belge atteint les 81% du trafic de 2019, en ligne avec la moyenne européenne de 83%.