Bilan encourageant concernant le règlement sur l’accessibilité des programmes (CSA)

« Le bilan est plutôt positif quant à l’engagement des éditeurs », note l’instance de régulation, dans un premier rapport. Depuis 2021, un premier « palier » de nouvelles obligations définies dans le « règlement accessibilité » sont imposées aux éditeurs et distributeurs de services de médias audiovisuels. Ces obligations concernent essentiellement le sous-titrage en différé et en direct, l’audiodescription et l’interprétation en langue des signes de leurs programmes.

Les obligations quantitatives et qualitatives varient en fonction de la taille des éditeurs et du type de services qu’ils proposent. Si l’ensemble du secteur doit pouvoir atteindre des objectifs quantifiés très clairs, certains éditeurs sont soumis à des obligations de « résultats » (à savoir les trois chaînes télévisées de la RTBF, Club RTL, RTL TVI, AB3 et les 12 télévisions locales) et d’autres à des obligations de « moyens » (notamment Plug RTL, LN24, ABXplore ou encore RTBF Auvio, BeTV et Sooner). « Les premiers doivent atteindre les objectifs fixés, les seconds doivent justifier des démarches entreprises dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints », explique le CSA.

En matière de sous-titrage, la grande majorité des acteurs soumis à des obligations de résultats ont fourni les efforts nécessaires pour atteindre, voire dépasser les objectifs fixés, constate le CSA dans son rapport. Le bilan est en revanche moins positif pour les acteurs qui sont soumis à des obligations de moyens : à l’exception d’Auvio, aucun d’entre eux ne parvient ainsi à atteindre les quotas fixés par le règlement.

« Le bilan du respect des quotas de programme audiodécrits est quant à lui plus mitigé, puisque seuls 7 services sur 18 concernés par des obligations de résultats respectent les objectifs fixés », pointe l’instance de régulation. Quant aux services soumis à des obligations de moyens, aucun ne parvient à respecter les quotas. Sur le plan qualitatif, la qualité des sous-titrages en différé que proposent les éditeurs, ainsi que l’interprétation en langue des signes des programmes d’information est soulignée par le CSA. La qualité des sous-titres en direct ou semi-direct est quant à elle à améliorer pour garantir la bonne compréhension des programmes. Le CSA constate en outre une inégalité dans la qualité apportée à l’audiodescription des programmes. Certaines d’entre elles respectent en effet parfaitement les critères en la matière et favorisent une réelle immersion du public, alors que d’autres moins, notamment du fait de descriptions imprécises. Ce constat s’explique aussi par le fait que le marché de l’audiodescription en Fédération Wallonie-Bruxelles est encore en phase de développement, nuance l’instance. « Des efforts importants devront être mis en œuvre » Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rappelle par ailleurs qu’il existe une différence majeure en termes de financement entre les médias publics et privés, laquelle peut expliquer en partie des disparités en termes d’investissements. Ainsi, « contrairement à la RTBF et aux médias de proximité pour lesquels le gouvernement a approuvé, en 2019, une allocation de crédits visant à accompagner l’implémentation du règlement, les éditeurs privés n’ont pas bénéficié de financements publics pouvant les aider à assumer les charges supplémentaires » liées à l’accessibilité des programmes, remarque-t-il. « Si les progrès sont à saluer à l’issue de ce premier bilan, des efforts importants devront être mis en œuvre dans les mois à venir pour offrir au public en situation de déficience sensorielle une véritable offre de programmes de qualité à l’intérieur du paysage audiovisuel francophone », conclut le CSA.