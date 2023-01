Kurt se plaint de ne toujours pas avoir reçu la prime à laquelle il a droit: «À chaque fois, ils disent qu’ils vont bientôt régler le problème»

Kurt Kessels est dans l’incompréhension totale depuis plusieurs mois. Ce Belge vivant dans le Limbourg espérait toucher, que tous les autres citoyens, la prime chauffage de 100 euros promis par le gouvernement lors de l’été 2022. Pour rappel, cette aide (qui devait être demandée via un formulaire sur le site du SPF) était versée automatiquement à tous les particuliers via leur contrat d’électricité. Le processus d’automatisation se basait sur un échange de données entre le SPF Economie, les fournisseurs et le Registre national. Un processus qui n’était pas à l’abri de quelques couacs.

Et Kurt en a visiblement fait les frais. « Nous n’avons toujours pas eu cette prime », se plaint-il dans les colonnes du Belang van Limburg. « Nous sommes passés de TotalEnergies à Engie l’été dernier. Mais nous avons contacté TotalEnergies à plusieurs reprises pour obtenir ces 100 euros qui nous étaient dus. À chaque fois, ils disaient qu’ils allaient bientôt régler le problème. » Problème, nous sommes en 2023 et Kurt n’a toujours pas vu la couleur de son argent. Une prime qu’il aurait dû toucher puisqu’il avait respecté la procédure.