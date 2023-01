Attention, n’utilisez plus les sacs blancs à Mons: Hygea ne ramasse plus que les sacs mokas et verts depuis ce lundi

Vous avez certainement croisé sur les trottoirs des poubelles qui n’ont pas été ramassées cette semaine. La raison est simple : Hygea ne ramasse plus les sacs blancs ! Dans le cadre du nouveau système de collecte des déchets instauré depuis quelques mois, l’intercommunale a décidé de scinder le sac blanc en deux : le sac vert pour les déchets organiques et le moka pour le reste.

« À partir de ce 9 janvier, seuls les sacs mokas seront collectés après une période de transition de deux mois et des séances d’échange de sacs », rappelle l’Hygea. Il y en a d’ailleurs encore cette semaine : le 12 janvier à la salle Calva de Cuesmes et au RAEC Mons entre 13 et 19h.