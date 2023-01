Effondrement d’une partie du toit du Shopping Cora Rocourt: l’entrée 1 du centre commercial et deux commerces restent inaccessibles

Grosse frayeur au Shopping Cora Rocourt, à quelques heures de l’ouverture des portes du centre commercial. Vers 23 heures ce dimanche, les services de secours ont été appelés suite à l’effondrement d’une partie du toit de l’aile ouest du bâtiment en raison d’une trop importante accumulation d’eau sur celui-ci. Sur place lundi matin, à l’extérieur, on pouvait apercevoir de nombreux morceaux de toiture et matériaux divers, des portes ou encore des bris de vitre sur le sol. Dans un premier temps, la fermeture totale du Shopping a été annoncée alors que devait se tenir une réunion entre le service de salubrité publique (SSSP), le cabinet du bourgmestre et le personnel de sécurité du Cora.

Vers 9 heures, la partie ‘est’ a finalement pu être rendue accessible au public, tout comme certains rayons de l’hypermarché, via l’entrée principale et toutes celles situées du côté du ‘Lunch Garden’. L’aile concernée, comptant une petite vingtaine d’enseignes et s’étendant des magasins ‘Courir’ et ‘Brice’ jusqu’aux ‘H&M’ et ‘Nike’ est toutefois restée fermée, le temps de poursuivre l’analyse de la stabilité et de la sécurité des lieux.