De Floreffe en Laponie en stop, le défi de Gabriel et Bertrand, originaires de Marche: «On laisse la vie nous envoyer des étoiles et des aurores»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un défi digne des plus grands romans d’aventure : plus de 2.900 km à parcourir en stop. Partis ce mardi matin de Floreffe, Gabriel Alvarez et Bertrand Collard se sont donnés pour mission d’atteindre Abisko en Laponie suédoise. Et ce, pour partir à la chasse aux aurores boréales.