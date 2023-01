Coup de massue pour Albert qui pensait pourtant faire une très bonne affaire: «Nous avons perdu notre argent»

« J’ai signé parce que l’homme m’avait fait bonne impression mais, surtout, les conditions étaient très bonnes », explique l’intéressé au micro d’ATV. Qui plus, l’installateur lui promet de venir en décembre afin qu’Albert puisse toucher les subventions. Une belle histoire… Un peu trop même. Car après avoir versé la moitié de la facture en guise d’acompte, les problèmes sont arrivés.

« Il a d’abord prétexté des soucis avec les livraisons », confie l’homme lorsqu’il le contacte pour avoir une explication sur le retard. « J’ai perdu mon argent », se rend compte aujourd’hui Albert. Car comme l’explique son avocat, qui défend également les autres victimes, l’entreprise repose « sur pas grand-chose ». « Elle semble très convaincante grâce à son site et ses prix compétitifs mais une fois que vous creusez plus profondément… Il n’y a pas de personnel, son adresse n’est qu’une boîte aux lettres et l’entrepôt est complètement vide ! »