Un plan mobilité mis en place pour les travaux de la Place Albert 1er à Morlanwelz: «L’accès au plateau de l’Athénée devra se faire par la rue des Ateliers»

« Tout le plateau de la jonction entre les différentes rues (qui se rejoignent devant la gare, ndlr) va être complètement bloqué. Une partie de la rue Notre Dame sera alors mis en double sens pour permettre aux habitants au plus proche de la gare de pouvoir descendre et de quitter par la rue Montoyer », explique Gérard Mattia (PS), l’échevin des Travaux. « Le sens unique de la rue Notre Dame depuis la Chaussée Brunehaut sera maintenu pour que l’on puisse descendre et reprendre la rue Montoyer également ».

Les choses se compliquent un peu plus pour les personnes qui doivent déposer leurs enfants sur le Plateau Warocqué. Dès lors, deux déviations seront mises en place : l’une via la Drève de Mariemont, l’autre via le Delhaize et la N59.