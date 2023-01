Procès des attentats à Bruxelles: les juges d’instruction commencent par évoquer les planques utilisées par les accusés

Procès des attentats à Bruxelles: «Le nom de Maelbeek me donne encore des frissons», témoigne une policière «Quand on me donne le nom de Maelbeek, ça me donne encore des frissons, c’est le mot déclencheur», a confié mardi, en fin de matinée, devant la cour d’assises de Bruxelles, une inspectrice de police qui faisait partie des premiers intervenants.

16 victimes à la station de métro Maelbeek. - Photo News

Par Belga

«La scène la plus difficile pour moi, que je ne pourrais jamais oublier, est cette femme que j’ai vue à droite quand je suis descendue» sur le quai, «qui était couchée, brûlée, couverte de suie, dont je ne pouvais pas distinguer la tête de son corps», a raconté, très émue, l’inspectrice de police. «Je n’ai pas pu l’aider. Elle est morte et elle est morte toute seule. Cette image me reste.»

La témoin se souvient, qu’après avoir effectué une première fouille de la station de métro, à la recherche d’éventuels engins explosifs, elle remonte en surface avec deux collègues. «Dans les escaliers, on se parle et on se rend compte du danger qu’on vit, des risques qu’on prend. On se dit des paroles pour notre famille. Si jamais il nous arrive quelque chose, tu leur diras pourquoi ?», a relaté la policière, très émue.

À l’extérieur

Une fois dehors, sur la rue de la Loi, l’inspectrice décrit une «scène de tristesse», avec des victimes sur les trottoirs. «Par terre, il y a une dame couchée, occupée à verser en filet une petite bouteille sur ses brûlures, elle essaie d’apaiser ses souffrances», raconte la témoin, qui se souvient également d’un jeune infirmer qui essaie de prodiguer les premiers soins avec du matériel de fortune.

La policière reste marquée par cette journée, même si elle a «fini par (s’)en remettre. Mais ça n’a pas été facile», explique-t-elle. «Ce jour-là, je suis rentrée chez moi et je suis tombée dans les bras de mon papa. Je n’ai pas voulu tout leur raconter parce que je ne voulais pas les inquiéter.»

«Quand on me donne le nom de Maelbeek, ça me donne encore des frissons. Je ne pense pas à tout ce qu’il s’est passé mais ça reste», a-t-elle encore dit.

Un secouriste volontaire

Ce mardi après-midi, un pompier volontaire a également livré son récit. Le témoin, encore fortement choqué par l’attentat terroriste qui y a été perpétré le 22 mars 2016, a raconté être «hanté» par le «regard» des victimes qu’il a croisées. Ce jour-là, il est averti des explosions ayant eu lieu à Zaventem et se rend à son travail, dans les bureaux de la Commission européenne, avec deux de ses quatre enfants, qui étaient en congé.

Alors qu’il se trouve dans son bureau, situé au 5e étage d’un immeuble placé en face de la station de métro Maelbeek, il entend l’explosion qui y retentit. «Je comprends tout de suite que c’est un attentat», a-t-il expliqué à la cour. Après avoir laissé ses enfants au secrétariat de l’immeuble, il sort pour apporter une première aide aux victimes, lui qui a un brevet de secouriste, est ambulancier volontaire pour la Croix-Rouge et équipier de première intervention chez les pompiers.

«C’était le chaos», a-t-il témoigné, se souvenant du «bruit incessant des sirènes qui fracassaient les tympans. C’était insupportable». Le témoin se rappelle également des odeurs, «de fer à outrance, d’ammoniac, d’explosif, de chair brûlée, de chair crue».

L’homme est apparu très marqué devant la cour d’assises, son récit était entrecoupé par ses pleurs et devenait parfois confus. «Je ne fais plus de sport, je n’ai plus d’intérêt à rien. Pour moi, la vie n’a plus de sens», a-t-il confié, ajoutant qu’il avait arrêté de travailler. «Je n’avais jamais eu peur jusque-là. (...) On croise les victimes, leur regard me hante, leurs pincements quand elles s’accrochaient à moi. Je ressens ces sensations, la nuit. Je sens les odeurs.»

L’homme a également conclu son témoignage en demandant à la cour d’être plus «flexible» dans ses convocations, le témoin devant revenir à la fin de l’exposé de l’enquête pour que les parties puissent lui poser leurs questions éventuelles. Il a confié avoir été fortement angoissé à l’idée de venir témoigner ce mardi, jugeant le délai fort court alors que le programme des audiences a été chamboulé.