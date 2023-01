Des rues cyclables vont être aménagées à Comines

Comme le détaille le code de la route, les véhicules motorisés ne sont pas autorisés à dépasser les cyclistes au sein d’une rue cyclable. Les cyclistes y auront la priorité sur les automobilistes.

Lire aussi Le très beau geste des Étoilés d’Ère, qui ont offert un cadre avec un maillot 25, pour soutenir Tommy Tonneau toujours hospitalisé après son arrêt cardiaque: sa maman donne de ses nouvelles! (photos)

Les travaux sont estimés à un peu plus de 300.000 HTVA et devraient notamment inclure les rues de la Morte-Lys, des Champs ou encore du Sentier. Au niveau des aménagements, une réfection du revêtement sera à chaque fois prévue si nécessaire et la signalétique adéquate sera placée. Des études similaires sont en cours pour le centre de Warneton et d’autres endroits devraient suivre.