Alexander De Croo promet le soutien de la Belgique à Volodymyr Zelensky: «Les prochaines semaines seront cruciales pour permettre aux Ukrainiens de reprendre le contrôle de leur pays»

La Belgique a confirmé qu’elle continuerait de soutenir humanitairement et militairement l’Ukraine, « le temps qu’il faudra ».

Depuis le début du conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine, la Belgique n’a cessé de soutenir l’Ukraine. Notre pays a été l’un des premiers à alimenter l’armée ukrainienne en fuel et en matériel et à rendre possible l’accueil de civils ukrainiens fuyant la guerre sur son sol.