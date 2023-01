«La Mouette»: une performance à la frontière entre le théâtre et le cinéma au Théâtre National

Grand maître de la « performance filmique », Cyril Teste propose une nouvelle version de la pièce de « La Mouette », pièce d’Anton Tchekhov au Théâtre National à Bruxelles. Poursuivant sa trilogie sur la famille et le lien puissant mère-fils, après « Festen » et « Hamlet », il réinterroge le grand classique dans une traduction du poète Olivier Cadiot – la plus proche pour percevoir la beauté ambiguë du caractère cinématographique et psychanalytique. Il enrichit le texte original d’extraits de la correspondance de l’écrivain et de l’une de ses nouvelles « Une banale histoire ».

Les comédiens sont filmés en direct et transposent l’œuvre à la frontière entre le théâtre et le cinéma. Dans un décor d’atelier ou de studio de cinéma, Cyril Teste propose un dispositif scénique, sophistiqué et hybride, qui mêle poétiquement le jeu à des plans-séquences projetés. En posant des toiles qui servent de support aux images, comme des rushes de fragments de vie dans lesquels le public peut « errer », la mise en scène compose une vision déstructurée, fragmentée et actuelle de La Mouette.