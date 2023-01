Lancement de l’opération «Graines de Semois» à Jamoigne (Chiny)

Créature sauvage apprivoisée par l’homme, qui sillonne d’un bout à l’autre les terres de Chiny et Florenville, la Semois est l’une des plus belles richesses de notre patrimoine naturel. Elle émerveille et inspire les personnes d’ici et d’ailleurs.

« Mettons en lumière le cours d’eau, sa faune et sa flore, les villages qui l’avoisinent, la vie et les activités qui se déploient de part et d’autre de la rivière, son ou ses histoire(s) au fil des années ? Ce 21 janvier, nous vous concoctons des animations pour enfants, familles de 16h à 18h00, et tous publics dès 20h00. Jouons à une partie de ricochets sur l’eau, après avoir murmuré quelques mots doux à cette dame bleue ? De votre imagination et de votre créativité fleuriront de merveilleux projets. C’est le début d’une belle aventure. Venez voguer à nos côtés ! Ensemble, nous ensemencerons la Semois de nos petites graines », explique le centre culturel du Beau Canton de Chiny-Florenville à travers un communiqué.