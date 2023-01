Le patron d’un restaurant de Gembloux publie sur Facebook la photo des clients partis sans régler la note de 103 euros: «C’est la quatrième fois en trois ans et demi»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour Léandro Tedesco, le patron du restaurant italien Oliveto à Gembloux, c’est la fois de trop. Il a ouvert son restaurant le 18 avril 2019. En trois ans et demi, « on peut même dire deux ans et demi si on retire l’année covid où nous n’avons pas travaillé », c’est déjà la quatrième fois qu’il est victime d’un acte de grivèlerie.

Le restaurant est ouvert depuis 2019. - DR

Cela s’est passé lundi soir. - DR

Ce lundi soir, un jeune couple et un homme plus âgé sont repartis sans payer la note de 103 euros. « Je n’étais pas là, ce sont mes ouvriers qui m’ont raconté la scène. »

Voici la note qui leur a été présentée. - DR

Une publication largement commentée

Et voici ce qu’ils lui ont rapporté.