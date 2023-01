Nouvelles mesures de circulation et de stationnement suite au chantier de la place Reine Astrid à Visé

A Visé, le chantier de rénovation de la place Reine Astrid se poursuit. De nouvelles mesures temporaires de circulation et de stationnement viennent d’entrer en vigueur à partir de ce mardi à 17h jusqu’au 3 février prochain à 17h.

La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits dans le tronçon de la place Reine Astrid entre la rue de la Chinstrée et le Rempart des Arbalétriers, entre l’avenue du Pont et la rue Dodémont et entre l’avenue Albert 1er et la rue Saint-Hadelin. Circulation interdite également, tout comme le stationnement, rue Saint-Hadelin, entre la rue des Déportés et la place Reine Astrid et rue Dodémont entre la rue Saint-Hadelin et la rue Tour l’Évêque.