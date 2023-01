Multipharma met à l’essai un nouveau concept de pharmacie à Forest (vidéo et photos)

Bien que le médecin généraliste reste la première référence en matière d’informations sur la santé, 51 % des répondants se rendent également en pharmacie pour recevoir des conseils sur un problème (mineur) de santé. Ce chiffre est encore plus élevé en Wallonie et à Bruxelles : respectivement 56 % et 61 %.

Multipharma

Le rôle du pharmacien est évident pour Geert Reyniers, CEO de Multipharma : « Dans le cadre des soins de première ligne, les pharmaciens sont à nos yeux des prestataires de soins importants et accessibles. Ils sont formés pour fournir des conseils et effectuer des soins pharmaceutiques personnalisés à tous les patients, en particulier à ceux qui ont besoin d’être davantage guidés. »

Multipharma

La pharmacie pilote a donc été conçue dès le départ avec des espaces permettant d’organiser efficacement des prestations de soins telles que la vaccination et le dépistage.

Besoin de confidentialité

Conclusion marquante : l’étude iVox a également souligné le besoin de confidentialité. Les patients se montrent souvent réticents à partager certaines choses en pharmacie. Près de la moitié (48 %) des répondants n’osent par exemple pas aborder certains sujets en présence d’autres patients. Plus d’un quart (26 %) disent tout simplement ne pas pouvoir discuter de certains sujets avec le pharmacien, que d’autres clients soient présents ou non.

Multipharma

La pharmacie pilote a donc été dotée d’un espace confidentiel où les patients peuvent discuter de sujets personnels ou sensibles en toute discrétion. Les comptoirs traditionnels ont quant à eux été « confidentialisés » grâce à des panneaux acoustiques de séparation.

Vitrines vides et fenêtre sur l’avenir

Tout aussi surprenant est le fait que vous ne verrez plus de publicités pour des produits cosmétiques dans les vitrines de la pharmacie pilote. Pour favoriser l’accessibilité, les vitrines des nouvelles pharmacies resteront les plus transparentes possibles et ne comporterons que des messages à caractère informatif sur la santé.

Multipharma

Multipharma construit dès aujourd’hui la pharmacie de demain. Non seulement à Forest, mais aussi dans le cadre d’un projet de collaboration avec Living Tomorrow, un des principaux acteurs de l’innovation en Europe depuis plus de 25 ans.

Living Tomorrow a réuni 30 entreprises et organisations innovantes – dont Multipharma – pour réaliser ensemble, d’ici 2030, une vision de l’innovation articulée autour de 5 thèmes : maisons et services consommateurs intelligents, mobilité intelligente, soins de santé intelligents, bâtiments intelligents et villes et industries intelligentes.