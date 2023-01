Victime de «cyberharcèlement et de haine» à cause de sa pseudo relation avec Kylian Mbappé, la Belge Rose Bertram sort du silence

Trop, c’est trop. Visiblement, c’est ce que pense Stéphanie Rose Bertram, le mannequin belge âgé de vingt-huit ans. Voilà plusieurs mois que la presse people mais pas qu’elle pense que la belle est la petite amie (cachée) de Kylian Mbappé. Le « Daily Mail » l’a aussi affirmé mais on sait que tout ce que le tabloïd anglais écrit ne correspond pas toujours à la réalité. En ce début d’année, Rose a décidé de tordre le cou à une rumeur. Elle ne dit pas qu’elle ne sort pas avec le meilleur buteur de la Coupe du Monde mais elle s’en prend apparemment à un internaute qui ne lui veut pas que du bien. L’ex du défenseur parisien Gregory van der Wiel avec qui elle a eu deux filles a jeune maman de 27 ans n’a pas apprécié l’allégation du blogueur qui se fait appeler « Aqababe ». Il insinue que Rose Bertram a « tenté de faire un enfant dans le dos de Kylian Mbappé ».

« Du tort à ma famille » Depuis, la Belge reçoit des tonnes de messages pas toujours sympathiques de fans qui l’insultent. D’où le coup de gueule de celle qui, en général, laisse filer la rumeur. « Je n’ai pas l’habitude de répondre aux potins ou aux rumeurs, mais il y a évidemment une limite à ne pas franchir. Au cours des dernières semaines, des mensonges se sont répandus à mon propos. Ce qui cause un sérieux tort à ma famille, à mon entourage et à moi-même ».

L’année 2023, enchaîne-t-elle, a commencé pour elle dans « la haine et le cyberharcèlement ». « Cette situation est le triste tableau de ce que notre société est devenue. Rien de ce qui a été allégué n’est vrai. La vérité ne peut aucunement venir d’un étranger mal intentionné qui ne connaît rien de ma vie privée et qui plus est se cache derrière un écran. Le plus désobligeant reste le fait que certaines personnes puissent croire et nourrir tout ce non-sens. Il n’y a aucune preuve de tout ce qui a été affirmé à mon encontre, mais tout n’est qu’un tissu de mensonges desservant mon image et ma réputation ».

La Flandrienne a plus d’un million de « followers » sur Instagram. Elle se sait exposée mais n’en revient pas de cette méchanceté affichée dans les messages haineux qu’elle a reçus dernièrement. « Dans un monde où obtenir des vues, des clics et des ‘j’aime’ est tout ce qui compte, nous oublions parfois que nous sommes des humains et que le cyberharcèlement peut avoir de lourdes conséquences et détruire des vies », remarque-t-elle. « J’ai donc émis le besoin de m’exprimer car si nous laissons cela sous silence et autorisons chacun à dire tout ce qu’il souhaite, nous pourrions penser que cela est normal. Il y a malheureusement encore beaucoup de personnes qui subissent des attaques injustifiées et cela m’attriste ».