Procès des attentats de Bruxelles: la défense demande à pouvoir poser des questions avant la fin du rapport d’enquête, «Il faut que l’on puisse poser des questions plus rapidement»

« Il n’est plus possible de ne pas pouvoir poser des questions directement », s’est adressé à la présidente Me Sébastien Courtoy, conseil de Smail Farisi, après un premier exposé des juges d’instruction sur les planques utilisées par la cellule terroriste.

La présidente a prévu que, dans un premier temps, les enquêteurs, juges d’instruction et autres intervenants fassent rapport de leurs constatations et investigations et que, dans un second temps, les parties puissent leur poser des questions. Ce procédé suppose donc que les questions seront posées plusieurs semaines après les témoignages, compte tenu de la longueur de cette enquête d’envergure.

À la fin d’une thématique

Plusieurs avocats de la défense : Me Courtoy, Me Taelman et Me De Taye – ont demandé à la présidente d’abandonner ce procédé afin de pouvoir questionner immédiatement un témoin après son intervention. « En attendant des semaines avant de pouvoir poser des questions, on perd la spontanéité de la cour d’assises », a réagi Me De Taye. « Il faut que l’on puisse poser des questions plus rapidement, quitte à éventuellement le faire dès qu’une thématique est terminée dans l’enquête », a suggéré Me Taelman. Me Courtoy a quant à lui déjà déclaré qu’il déposera des conclusions, considérant qu’il y a là une violation du principe du débat contradictoire.