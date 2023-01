Gros coup dur pour Anderlecht: le grand talent Konstantinos Karetsas file à Genk

Le centre de formation d’Anderlecht a déjà connu des jours meilleurs. Après l’annonce du préavis de son directeur Jean Kindermans, qui a fait l’effet d’une bombe à Neerpede, c’est la confirmation du départ de Konstantinos Karetsas vers Genk qui a fait très mal chez les Mauves.

Karetsas, milieu de terrain offensif promis à un très grand avenir, a encore récemment impressionné avec l’équipe nationale belge U16. Alors qu’il vient de fêter ses 15 ans, il a refusé de signer son premier contrat professionnel au parc Astrid pour s’en aller à Genk… où le RSCA était allé le débaucher il y a trois ans. Les nombreux efforts effectués à Neerpede ces derniers mois pour tenter de conserver leur gaucher ainsi que l’intervention du président Wouter Vandenhaute n’y ont rien fait.

Des talents tels que Bounida ou Lavia étaient récemment partis dans des grandes écuries étrangères, face auxquelles le football belge ne peut plus lutter mais, ici, il s’agit d’un départ vers un autre club belge. C’est ce qui est le plus difficile à digérer au Sporting, qui doit désormais aussi faire face à la concurrence domestique pour ses plus belles promesses. La situation sportive et financière du club n’aide évidemment pas à convaincre les jeunes persuadés que l’herbe est plus verte ailleurs.