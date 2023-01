La soirée des «Rôles» à Jahlay est de retour le samedi 11 février!

« Après une trop longue interruption pour cause de pandémie, la soirée des ‘Rôles’ est de retour ! », annonce l’équipe des Rôles. La prochaine soirée des « Rôles » se tiendra en effet le 11 février prochain à la salle de la Jeunesse, à Jalhay. Vous pourrez y retrouver une revue humoristique. Elle prendra pour cibles les Jalhaytois qui ont défrayé la chronique durant l’année écoulée. « Quant au contenu des sketchs, c’est top secret ! »

Cette année, l’équipe des « Rôles » compte 12 comédiens : Hubert Rood, Jacques Chaumont, Bernard et Jean-Marie Warlimont, Dominique Jaspart, Jean-Luc Gilissen, André Lieutenant, Pierre Jacquemin, François Mister, Paul Devigne, Colette Simul et Audrey Van De Calseyde. « Les montages des photos, vidéos et musiques sont assurés par Annie Jaspart », ajoute l’équipe des ‘Rôles’.