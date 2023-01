Dakar: Guillaume De Mévius loupe de peu sa 2e victoire d’étape mais creuse l’écart au général

Il a échoué à deux secondes de l’Argentin David Zille (Can Am) à l’arrivée des 358 km de la spéciale de la 9e étape entre Riyad et Haradh. Mitchell Guthrie (Red Bull Off-Road) s’est classé 3e à 12 secondes. Austin Jones (Red Bull Off-Road) a concédé 9 : 26. De Mévius a augmenté son avance en tête du classement où il devance désormais Jones de 12 : 43.

La course, mardi, est demeurée indécise de bout en bout. Parti 10e, le Namurois a pris les commandes avant de les laisser à Guthrie. Après 282 km, le trio de tête n’était séparé que de 30 secondes. Au final, Zille a gagné d’un rien et ainsi décroché son premier succès sur le Dakar.