Il est l’un des Zèbres de la saison jusqu’à maintenant. Un peu plus de deux ans après sa grave blessure au genou, Ken Nkuba semble plus proche que jamais de franchir un palier. D’un naturel calme et très croyant, il mène une vie paisible quand il n’est pas sur les terrains. « Je fais un peu de musique. Je m’amuse aussi à faire des montages vidéo avec ma fiancée. Comme les jeunes, je joue à la PlayStation de temps en temps. Et puis, j’essaie de lire de temps en temps parce que c’est important, même si ce n’est pas toujours facile », sourit-il. À l’aube de ses probables derniers mois en Belgique, le Diablotin s’est confié à Sudinfo.

Vous avez récemment retrouvé Felice Mazzù, qui vous avait lancé. Quel sentiment cela vous procure-t-il ?

Ça fait plaisir. Quand j’ai appris qu’il revenait, je n’étais pas inquiet vu que je connaissais sa manière de fonctionner. Même s’il y a beaucoup de similitudes avec le passé, il a évolué en tant que coach, ce n’est plus le même qu’il y a trois ou quatre ans. Voir sa philosophie évoluer vers un football plus offensif, ça fait plaisir. J’espère que ça va nous apporter.