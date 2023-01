Mafia de la drogue en Belgique: «Je ne serais pas surpris d’assister à des assassinats de policiers, de magistrats, de politiques, de journalistes...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tom Decorte est professeur en criminologie à l’université de Gand. Il étudie de près les phénomènes criminels liés à la drogue. Pour lui, on est parti dans une escalade sans fin de la violence.

Comment se fait-il que la mafia de la drogue prenne subitement tant de place en Belgique ?

Elle n’est pas arrivée d’un coup ! Cela a commencé il y a 100 ans environ quand, pour lutter contre la production et la consommation de drogue et pour une question de santé publique, la Belgique et plein d’autres pays ont criminalisé tout phénomène lié à la drogue. Ce n’était pas une mauvaise idée mais en faisant cela, on a créé un modèle économique pour le milieu criminel. Il y a eu tant d’argent à aller chercher avec la drogue !