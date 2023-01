La Ville de Charleroi se veut égalitaire et non-sexiste avec l’adoption de son nouveau Plan Genre: «En tout, ce sont 62 engagements qui sont pris»

Ce grand plan annuel est articulé autour de trois volets principaux, englobant près de 62 mesures dans le but de rendre Charleroi non-sexiste. « La Ville de Charleroi a toujours été pionnière en termes de lutte contre les discriminations. Par ce plan, on s’inscrit dans cette volonté, mais on va plus loin en ciblant la lutte contre la discrimination liée au genre », explique Alicia Monard. Le plan s’appuie sur l’étroite collaboration de la nouvelle référente genre de la Ville, des membres du Collège communal, des différentes associations du Conseil Consultatif de l’Égalité Femmes-Hommes, mais aussi du Chef de Corps de la zone de police et du CPAS.

Des actions concrètes « En interne, les plus gros défis seront de maintenir un milieu professionnel égalitaire et transiter de l’égalité des chances vers du ‘gender mainstreaming’. Parmi les mesures prévues, on retrouve par la promotion de façon égalitaire des congés parentaux, la sensibilisation du personnel aux notions de genre, l’adoption de l’écriture inclusive dans les documents officiels ou encore la communication non-sexiste. La question du genre sera bien plus intégrée dans la construction de tout nouveau projet communal. Le volet externe est principalement axé sur la lutte contre le sexisme et tout type de violence liée au genre », détaille Alicia Monard.

Encourager la transversalité Une grande partie des mesures concerne la transversalité du genre dans les compétences communales, du CPAS et de la police. Parmi les mesures les plus notoires, on retrouve le développement de campagne de sensibilisation auprès des agences immobilières et des propriétaires privées sur les refus de bail liés au genre. Mais aussi, la création de lieux dédiés aux besoins des parents, et les intégrer progressivement dans les grands événements de la Ville. « Que ce soit pour changer la couche du bébé ou l’allaiter, ces ‘baby corners’ adaptés permettront aux parents, et principalement aux mamans, d’avoir tout le confort nécessaire. Les mesures englobent un tas de domaine, comme la culture, ou encore l’égalité des genres dans le sport », ajoute l’échevine.

De son côté, la zone de police mettra en œuvre une formation continue en matière de lutte contre ces discriminations. « Cela passe par l’information et la formation des nouveaux à l’accueil des victimes et aux impacts des faits de victimisation. Des policiers et policières sont missionnés pour les questions de délits de haine et de violence intrafamiliales », ajoute David Quinaux, porte-parole de la police de Charleroi.