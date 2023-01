1.000 CD «Pour la vie» vendus au profit des sinistrés d’Angleur

On ne présente plus Jean-Paul Furnémont et Angelo Crisci dans le domaine musical. Ces musiciens et compositeurs professionnels avaient amené Sandra Kim et la Belgique vers la victoire au concours Eurovision de la chanson avec le titre « J’aime la vie ». Cette fois, le duo Furnémont-Crisci a composé la musique de la chanson intitulée « Pour la Vie » dont les paroles ont été écrites par l’Ougréenne Coralie Kerstenne qui est aussi l’interprète de ce titre. Un titre qui vient d’être édité en français, en anglais et en version karaoké sur CD à 1.000 exemplaires numérotés qui seront vendus au profit des sinistrés des inondations de juillet 2021. Plus précisément pour la Maison de la Laïcité et des Solidarités d’Angleur, place Jadoulle. Cette association travaille avec le concours des banques alimentaires de la province de Liège et des associations limbourgeoises.

Tous bénévoles « C’est une idée que j’ai eue et j’en ai parlé à Angelo Crisci que je connais depuis 25 ans et le projet a été lancé. Nous avons créé une association de fait momentanée intitulée « Solida Music » et nous sommes tous bénévoles pour ce projet, y compris les musiciens », indique Jean Mathy, le président de l’association et ancien échevin de Seraing.

« J’ai donné cours durant 25 ans dans les académies de musique d’Amay, de Libramont et de Charleroi et je n’ai jamais arrêté de composer pour plusieurs artistes. Nous avons enregistré ce CD dans le studio de Didier Dessers à Waremme », précise Angelo Crisci qui a embrigadé son compère d’Ivoz-Ramet, Jean-Paul Furnémont. Christiane Delvaux a conçu et mis en page la pochette avec la présentation de la Maison de la Laïcité et des Solidarités d’Angleur ainsi que les paroles de la chanson.