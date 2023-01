Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La réforme des pensions prévoyait, entre autres, la réintroduction d’un bonus pension, destiné à valoriser financièrement celles et ceux qui décident de travailler plus longtemps. C’était sans compter avec le Bureau du plan qui a sorti sa calculette et constaté que la réforme n’était pas budgétairement neutre, à cause justement du bonus (il « pèserait » entre 0,1 et 0,3 % (500 millions à 1,5 milliard €) du produit intérieur brut à très long terme).

La Commission européenne est entrée dans la danse, reprochant à la Belgique de ne pas en faire suffisamment pour réformer ses pensions, avec la menace d’amputer une partie des fonds promis dans le cadre du plan de relance « post-Covid ».