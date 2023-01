Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous arrivons sur l’heure de midi, en plein de coup de feu. Les 60 places de la brasserie sont prises, Vanessa Lelarge et son personnel courent d’une table à l’autre pour prendre les commandes et servir le boulet liégeois à 10 € ou le plat du jour à 14 €. Non, l’accord entre Engie et le gouvernement Vivaldi ne fait danser personne sur les tables.

« Un accord politique ne vaut rien. On préfère une garantie du patron »

Parmi les travailleurs du nucléaire qui ont traversé la « quatre bandes » pour venir casser la croûte à Tihange IV, on reste sur ses gardes. « Un accord de gouvernement, ça ne vaut rien. Les politiques peuvent encore se rétracter. Ce qui compte et ce qu’on attend, nous, c’est une garantie du patron, une promesse ferme d’Engie envers le personnel ». Ces cinq-là bossent tous sur Tihange 3, le « bon bateau » au final puisque c’est ce réacteur-là (le plus récent) qui durera le plus longtemps.