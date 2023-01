Une application bien-être pour les jeunes de 12 à 25 ans: Feel a déjà sauvé des vies, «les jeunes peuvent discuter avec d’autres jeunes et trouver du réconfort»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Feel, c’est une application de santé mentale développée pour des jeunes et qui s’implante petit à petit dans les établissements de FWB. Destinée aux étudiants de 12 à 25 ans, on y retrouve une sorte de réseau social où les jeunes peuvent discuter ensemble, partager leur état d’esprit, leurs problèmes et leurs conseils, en toute transparence et sans jugement.