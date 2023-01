L’UE appelle le patron de TikTok à respecter ses nouvelles règles: «Tiktok doit faire un effort supplémentaire pour regagner la confiance des régulateurs européens»

Au menu des discussions avec M. Chew : « la protection des données personnelles, la sécurité des mineurs, la transparence sur les contenus politiques rémunérés, et la diffusion sur TikTok de la désinformation russe », a indiqué Vera Jourova, appelant l’entreprise à « faire un effort supplémentaire (…) pour regagner la confiance des régulateurs européens ».

Shou Zi Chew a rencontré à Bruxelles, à sa demande, la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, ainsi que ses collègues Vera Jourova, chargée des valeurs et de la transparence, et Didier Reynders, commissaire à la Justice.

TikTok, dont la société mère ByteDance est chinoise, est critiqué pour l’addiction qu’il suscite chez enfants et adolescents. Aux États-Unis, une loi interdit son utilisation sur les appareils des fonctionnaires, des élus l’accusant d’être un outil d’espionnage et propagande au service de la Chine, sur fond de tensions entre Pékin et Washington.