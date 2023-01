L’entreprise «Wera Combustibles» à Verlaine se retrouve dans une situation délicate à cause d’une arnaque: «60 appels et aucun pour passer commande, je ne réponds même plus au téléphone»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pendant plusieurs années, « Wera Combustibles », entreprise familiale réputée de Verlaine, a souvent proposé des concours afin de gâter sa clientèle. « Aux alentours de 2016, on a commencé à organiser des concours pour faire un peu plaisir et alimenter nos réseaux mais le dernier remonte à plus d’un an, explique Quentin Wera, ancien joueur de foot à Verlaine et bien connu dans la région. Depuis peu, les photos d’anciens concours ressortent sur les réseaux sans raison. »