Nouveaux détails troublants après le drame d’Ougrée: Olivier Theunissen, le tueur de Malek, avait déjà effectué 4 séjours en prison et un élément très important ne figurait pas dans son casier judiciaire!

Vendredi matin, Olivier Theunissen (37 ans) a été retrouvé pendu à la grille de « La Coccinelle », une salle des fêtes et ancien restaurant bien connu de Neupré, en région liégeoise. Le trentenaire, originaire de Seraing, aurait selon toute vraisemblance tué Malek, 13 ans, avant de mettre fin à ses jours.

On le sait, c’est via Snapchat que l’homme est entré en contact avec l’adolescente. Des contacts qui duraient depuis un certain temps déjà, avant qu’il ne lui propose d’aller faire du shopping et d’aller la conduire chez son papa, à Liège, selon des déclarations de la famille.

Le week-end, plusieurs membres de la famille d’Olivier Theunissen ont dressé, dans les médias et sur les réseaux sociaux, un portrait plutôt avantageux de l’homme. Selon nos informations, on serait loin du père de famille « posé et sans histoires ». Et ce terrible drame ne serait pas vraiment un orage dans un ciel bleu…