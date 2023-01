183 petits Carolos sont bien arrivés à Marcinelle en Montagne et ils s’amusent, malgré une neige absente: elle devrait arriver dans les prochains jours

Cette année, les premiers enfants sont partis vendredi 6 janvier, et tout se passe bien, nous explique Julie Patte, échevine de l’Enseignement à Charleroi : « Le premier contingent est parti vendredi. Ils sont bien arrivés mais pour le moment, ils n’ont pas de neige. Le site est situé à 1.200m d’altitude, en moyenne montagne. Les enfants vont donc skier aux Saisies, la station voisine. Mais la neige devrait arriver dans les prochains jours, ils pourront donc aller skier sur le site de Marcinelle en Montagne dès que possible. »

1000 élèves vont profiter du site

Les départs en classes de montagne se déroulent en trois phases : « quatre contingents partent avant les congés de Carnaval, soit quatre fois une semaine, du 6 janvier au vendredi 17 février. Pendant les congés de Carnaval, il n’y a pas de départ, car le site est réservé pour la saison touristique, et les congés des Français s’échelonnent sur quatre semaines. Entre les congés de Carnaval et ceux de Pâques (01/05 au 12/05), deux contingents partiront. Et enfin, un dernier contingent partira après les congés de Pâques, soit après le 12 mai. Ils ont fait le choix de partir au printemps », commente l’échevine.

Elle précise que les petits Carolos sont logés au sein du chalet 4, qui est le plus récent, il a été rénové il y a quelques années.

Découvrir la montagne

Les classes de montagne à Marcinelle en Montagne ne sont pas seulement une semaine d’initiation au ski. Mais bien une semaine de découverte de la montagne. « Outre le ski, de nombreuses activités liées à l’approche de la montagne sont organisées. On aborde le réchauffement climatique, car celui-ci se remarque fort en montagne, on aborde la faune et la flore de cet endroit, les enfants vont visiter une ferme et voir comment on fabrique du fromage (Marcinelle en Montagne est situé en pleine zone de production du Reblochon). Les enfants pourront aussi découvrir la niveaulogie et l’étude des cristaux de neige. Et bien entendu, ils pourront faire de la luge et de la raquette », précise Julie Patte, qui insiste sur le fait que ce sont des classes pédagogiques avant tout.