« Un ramassage des poubelles vertes (ordures ménagères) tous les 15 jours n’est pas suffisant ! Il faut un passage chaque semaine comme auparavant. Surtout en été ! Il y a de plus en plus de détritus qui jonchent les rues et les petites poubelles publiques y sont remplies et débordantes ! Les rats se font un plaisir de visiter notre ville ! », s’inquiète Michèle Servranck qui a lancé une pétition sur change.org. Cette pétition en ligne a besoin de 500 signatures pour être recommandée en a déjà récolté 478 à l’heure d’écrire ces lignes.