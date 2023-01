Du nouveau concernant le stade l’Union Saint-Gilloise: le club a soumis une offre à la commune de Forest

L’Union Saint-Gilloise a fait un nouveau pas dans le dossier concernant le stade du club. En effet, d’après les informations du Het Laatste Nieuws, le club bruxellois aurait fait une offre pour construire le nouveau stade sur le site du Bempt.

En septembre dernier, l’Union avait adressé une lettre officielle à la municipalité de Forest concernant le site du Bempt comme site possible pour un nouveau stade. Le PDG Philippe Bormans a depuis dénoncé la lenteur du dossier.

Et le vice-champion a maintenant aussi fait une offre pour le terrain. Les propositions autour de la mobilité et de l’environnement et la candidature seront bientôt examinées par les services municipaux et le conseil municipal. Il existe un consensus politique sur le fait que l’Union a besoin d’un stade moderne pour soutenir structurellement son essor à l’avenir. L’actuel stade Joseph Marien ne répond plus aux exigences.