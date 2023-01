Ready4Sup’ : l’ULB, l’UMons et l’ISI PS font cause commune pour préparer les élèves de 6e et 7e secondaires aux études supérieures

Ready4Sup’, ce sont des cours préparatoires en mathématiques, physique, chimie et biologie à destination des étudiants de 6e et 7e secondaires pour les aider à aborder au mieux les études supérieures. Ils seront dispensés du 18 janvier au 22 avril 2023.

Ready4Sup’ s’inscrit dans ce droit fil. Ces cours de propédeutique les aideront, notamment, à se remettre à niveau dans certaines matières ou à se préparer à une épreuve d’admission de l’enseignement supérieur. Grâce à cette préparation, les jeunes pourront aussi se familiariser avec les exigences et les méthodes de travail du supérieur et s'initier, dans certains cas, à de nouvelles matières.

Cette bonne nouvelle s’adresse à tous les étudiant de 6e et 7e secondaires qui souhaitent entreprendre des études supérieures dans le domaine des Sciences ou de la Santé. Les cours préparatoires se donneront à la Cité Juvénile (Square Hiernaux 2 à Charleroi), le mercredi après-midi ( de 12h30 à 17h00 / mathématiques et physique) et le samedi matin (de 9h à 12h30 / chimie et biologie).