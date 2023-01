Drame de Strépy: Paolo Falzone restera en prison au moins jusqu’au mois de mars, les victimes saluent cette décision

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Paolo Falzone sera encore incarcéré pour une durée minimale de deux mois. Pour rappel, le trentenaire a foncé dans la foule lors du ramassage d’une partie de la société des Boute-en-Train, à l’occasion du carnaval de Bracquegnies, le 20 mars. Il a ainsi causé la mort de six personnes et en a blessé gravement dix autres. Des dizaines d’autres victimes ont été meurtries plus légèrement ou traumatisées.

Le trentenaire a été placé sous mandat d’arrêt après les faits. Il est désormais inculpé d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires mais de meurtre à l’encontre d’une victime. Son passager, Nino, avait lui été libéré et inculpé de non-assistance à personne en danger.