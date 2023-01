Un couple de Hannutois suspecté de viols sur 8 jeunes: des peines de 7 ans et 4 ans requises en appel

Le parquet général a requis ce mardi devant la cour d’appel de Liège des peines de 7 ans et 4 ans de prison contre deux hommes âgé de 34 ans. Ce couple de Hannutois est suspecté d’avoir commis des viols, des atteintes à l’intégrité sexuelle et des harcèlements envers 8 enfants et adolescents.

Les faits s’étaient déroulés entre avril 2013 et avril 2017, mais s’étaient majoritairement déroulés en 2016 à Amay, Braives, Namur et Hannut. Sept enfants ont été victimes de ces faits alors qu’ils étaient âgés de 6 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans et 13 ans. Un huitième, majeur car tout juste âgé de 18 ans, a aussi été une des victimes qui provenaient de l’entourage familial ou de l’entourage amical des prévenus.