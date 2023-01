La friterie de Lalaing à Ecaussinnes entend lutter contre le gaspillage: elle a rejoint la plateforme «Too good to go»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Too Good to go est une application mobile gratuite. Elle permet aux grandes surfaces et aux commerçants d’écouler leurs invendus et aux clients d’acheter des produits alimentaires à prix réduits. Bien souvent, celui-ci coûte le tiers du prix « normal ». Sur le site, chaque commerce inscrit est coté par les utilisateurs.