Les parcs d’attraction indoor et aquatiques ont fait le plein de visiteur grâce au mauvais temps: «nous avons pu accueillir un peu plus de 30.000 personnes, soit une augmentation de 11% par rapport à l’année 2019»

À Aqualibi, la satisfaction est clairement de mise. « Lors des deux semaines de vacances, nous avons pu accueillir un peu plus de 30.000 personnes, soit une augmentation de 11 % par rapport à l’année 2019 » annonce la porte-parole de Walibi Belgium, Justien Dewil. En 2020 et 2021, les loisirs à l’intérieur étaient proscrits à cause de la crise provoquée par le coronavirus.

Aqualibi a donc dépoussiéré son concept durant ces vacances d’hiver 2022. « La thématisation hivernale décalée (palmiers décorés, de bonshommes de sable ?) et les nombreuses activités, telles que des nocturnes jusqu’à 22h00 avec des animations et un DJ-set, proposées en cette période ont plu à nos visiteurs » se réjouit Justien Dewil.