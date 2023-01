Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec le « Footbelgate », la justice a mis au jour la face plus sombre du ballon rond. Des dizaines d’agents, de joueurs, de clubs et même des arbitres ont tremblé et doivent désormais répondre de ce qu’on leur reproche. En parallèle, d’autres joueurs ou clubs ont, à chaque fois par l’intermédiaire de l’infatigable binôme formé par les avocats Jean-Louis Dupont et Martin Hissel, décidé de secouer les institutions footballistiques en demandant à l’Europe de se pencher sur leur fonctionnement, qu’ils estiment non concurrentiel et contraire au droit européen. Tout cela nous promet une année 2023 riche en rebondissements footballistico-judiciaires !