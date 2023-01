Insécurité au Quartier Nord: «Le nombre général d’incidents enregistrés dans le quartier était en diminution depuis 2 ans»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Précarité, sans-abrisme, petite criminalité, trafic de drogue, violence… Le Quartier Nord, à cheval sur Schaerbeek et Saint-Josse, ne vend pas du rêve. Dernièrement, la mort du policier Thomas Montjoie a remis sous les projecteurs « la situation plus que délicate du quartier depuis des années et qui empire au fil du temps », déclare la député schaerbeekoise Leïla Lahssaini (PTB) en commission Affaires intérieures ce mardi. Plusieurs députés plaident pour un renforcement de la sécurité dans le quartier. « Les policiers sont victimes de 13.000 agressions par an, soit 35 par jour », pointe David Weytsman (MR).

Questionné, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) estime que c’est « un quartier d’une extrême complexité ». Bruxelles est cosmopolite et la gare du Nord est la plus grande gare du pays en termes de voyageurs. La gestion de la sécurité dans et aux abords de la gare est un « véritable casse-tête » au vu de la multiplicité des intervenants (Fédéral avec la police des chemins de fer, communes avec la police locale, Région, société de transport…). Des réunions ont lieu périodiquement avec les acteurs porteraient leurs fruits.