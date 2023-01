De milliers de Belges touchés par un «mystérieux» problème sur leur facture d’énergie: «Il n’est pas traité en priorité»

Ce qui est d’autant plus préoccupant, c’est qu’il ne semble pas y avoir une amélioration à venir prochainement. « Les entreprises du secteur de l’énergie ne sont pas incitées à traiter ce problème en priorité », rapporte le médiateur au Belang van Limburg. Et cela donne des situations très embêtantes comme celle de Silvia, que nous vous relations ce lundi .

Le nombre de plaintes a explosé l’année dernière. Et en pleine crise de l’énergie, cela est d’autant plus problématique. L’année dernière, le service du médiateur de l’énergie a reçu plus de 1.000 plaintes concernant un « mystery switch ». Comprenez la réception d’une mauvaise facture d’énergie. Quand on sait que ce chiffre ne dépassait pas les 185 plaintes auparavant…

L’Anversoise n’est pas la seule concernée par la réception d’une autre facture que la sienne. En tout, ils sont 20.000 dans cette situation. « Un problème de démarrage d’un nouveau logiciel », explique le porte-parole de Fluvius. Le cœur du problème se situerait au niveau de la base de données centrale, Atrias, à laquelle tout le secteur de l’énergie est passé en 2021. Et si cela fonctionne dans 99,8 % des cas, il reste malheureusement 0,2 % d’échecs. « Quelque 20 000 dossiers au total sont bloqués, au début de l’année 2022, il y en avait beaucoup plus. Une partie a été résolue mais d’autres dossiers sont beaucoup plus complexes et il n’y a pas de solution immédiate. Les fournisseurs et les gestionnaires de réseau y travaillent actuellement d’arrache-pied », explique la plateforme.