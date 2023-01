Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il n’y a même pas quatre ans, Tim Merlier était contraint de s’entraîner avec un maillot neutre. Il n’avait plus d’équipe, plus de contrat. En 2023, double champion de Belgique, vainqueur sur le Tour de France et le Giro, le voilà légitimement propulsé parmi les têtes de gondole de la puissante Soudal-Quick Step. Avec l’intraitable Fabio Jakobsen, il devient l’autre grand sprinter de l’effectif belge, soit la place qu’occupait jusqu’alors un certain Mark Cavendish. De quoi situer la force du débat… « Oui, ça a été très vite… J’ai trente ans mais vu que j’ai commencé tard à rouler sur la route, c’est un peu comme si j’en avais vingt-trois », glisse, sourire franc, l’ancien champion national des labourés et actuel de sa version routière, qui ne s’est réellement converti aux plaisirs de la route qu’en rejoignant les frères Roodhooft et le groupe Alpecin, à l’été 2019.