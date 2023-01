Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a quelques dizaines d’années, Charleroi était comparée à l’ancienne Chicago tant il était dangereux de s’y promener. Aujourd’hui, c’est la ville d’Anvers qui lui a volé, bien malgré elle, cette étiquette peu enviable. La situation là-bas, on parle de certains quartiers et de la vie nocturne, est devenue intolérable et invivable. Même son bourgmestre, Bart De Wever, semble dépassé par les événements.

La cause, c’est la guerre que se font depuis quelques années des bandes criminelles de tous poils. Celles liées au commerce illicite de la drogue sont les plus meurtrières. On ne compte plus le nombre de règlements de compte qui y ont été commis et le nombre d’attentats perpétrés sur des résidences particulières. C’est que l’enjeu, pour ces bandes, est d’importance. Anvers, titrait récemment la presse française, est devenue la capitale de la coke. « Libération » se demandait même si la Belgique n’était pas un narco-Etat en devenir. Hier, lors d’une conférence de presse des services de douanes belges et hollandaises, notre ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, a annoncé que près de… 109,9 tonnes de cocaïne avaient été saisies en 2022 à Anvers.