La limitation de vitesse passe de 70 à 50 km/h à Forges pour diminuer le nombre d’accidents

La N61, qui relie Dolhain à Eupen en traversant Baelen, a été le témoin de plusieurs accidents, dont certains mortels. Pour essayer de contrer le phénomène, voici un an déjà qu’une procédure a été entamée auprès du SPW en collaboration avec la commune et la zone de police du Pays de Herve. Les virages de la route ont déjà été aménagés cet été et la limitation de vitesse vient tout juste d’être modifiée.

Ces changements ne régleront peut-être pas tous les problèmes sur cette route, mais ils permettront au moins d’alerter les conducteurs sur la dangerosité de l’endroit, estime le commissaire Maton, en charge du roulage à la zone de police du Pays de Herve. « Ça avait fonctionné avec Bellevaux, à Dolhain. On était à du 90 km/h, on a mis une zone 70 et même limité à 50 dans le virage. On a toujours des accidents mais ils ont fortement diminué. »