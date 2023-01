Barrage et coups de feu sur l’autoroute: la police appréhende une camionnette en route vers la Belgique après que le conducteur a kidnappé un garçon de 15 ans

Aux alentour de 8h30, Un habitant de la Tweede Jan Steenstraat à Amsterdam a entendu des cris qui l’ont alerté. « De ma fenêtre, j’ai vu une camionnette blanche garée sur le trottoir. Il y avait beaucoup de cris et d’agitation, un homme a couru sur le côté du véhicule et a sauté dedans. La camionnette a commencé à bouger avec la porte arrière toujours ouverte. », rapportent nos confrères de « ».

Ce mardi 10 janvier aux alentours de 8h40, la police néerlandaise a bloqué une camionnette blanche sur l’A27. Lors de l’arrestation, les agents de police ont tiré quelques coups de semonce. Le garçon a été libéré et est indemne.

La camionnette a ensuite été localisée avec l’aide d’agents de l’Unité nationale sur l’autoroute A27, à Groenekan près d’Utrecht. Sur place, Marko Spannenberg, chauffeur de camion a été pris dans la procédure de police : « J’étais en route pour la Belgique pour décharger du papier quand j’ai soudainement vu passer une camionnette blanche sur l’A27 », raconte-il. « J’ai remarqué qu’il vacillait d’avant en arrière comme ça. J’ai pensé : si vous êtes là-dedans, vous êtes assez malade des voitures. Avant que je m’en rende compte, la police conduisait devant, derrière et à côté de mon camion. »

L’autoroute en direction d’Utrecht a été complètement fermée pendant un certain temps en raison de l’action de la police. Les trois suspects arrêtés sont un homme de 36 ans de Weesp, un homme de 35 ans d’Amsterdam et un homme de 29 ans d’Almere. Ils ont été transférés au poste de police et sont soumis à des restrictions, ce qui signifie qu’ils ne sont autorisés à avoir de contact qu’avec leur avocat.