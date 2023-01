Tout va bien, Alphonse, The Idol...: voici les séries les plus attendues de 2023 Un gigolo à Paris, le grand retour de Virginie Efira sur le petit écran, l’Auberge espagnole vingt ans plus tard… Quoi de neuf sur les plateformes en 2023 ? Suivez le guide !

Par Stanislas Ide

Tout va bien. Seize ans après « Off Prime » et vingt-deux ans après la fin de « Megamix », Virginie Efira fait son grand retour au petit écran pour une saga familiale avec Nicole Garcia (« Lupin »), Bernard Le Coq (« Une famille formidable ») et Sara Girardeau ( « Le Sixième enfant »). Efira y jouera Claire, une femme profondément perturbée par la maladie grave de sa nièce, s’efforçant en parallèle de tisser un lien avec la fille de son compagnon, joué par l’acteur espagnol Eduardo Norriega. On nous promet du drame et de la comédie et on a envie d’y croire puisque « Tout va bien » est écrite et réalisée par l’équipe du « Bureau des légendes », souvent considérée comme LA série française qui a changé la donne hexagonale ces dernières années en matière de qualité. (Disney+, courant 2023) Alphonse. Même si le troisième volet des aventures de l’agent OSS 117 (« Alerte rouge en Afrique noire ») nous avait un peu déçus, la rencontre de son réalisateur Nicolas Bedos avec la star Jean Dujardin aura au moins servi de tremplin à « Alphonse », une comédie en six épisodes sur un gigolo parisien. Le pitch est des plus mordants puisque le gentleman en question promet à ses clientes de devenir « leur amour de jeunesse, leur idole, leur animal de compagnie ou leur bourreau ». Le casting est alléchant lui aussi, avec Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi et Nicole Garcia (décidément sur tous les bons plans). Bedos promet une série mettant les femmes à l’honneur. Espérons juste qu’il les traite mieux que dans son dernier film « Mascarade ». (Amazon Prime, courant 2023)

Salade grecque. Derrière ce titre étonnant se cachent les retrouvailles de Romain Duris et Cédric Klapisch pour donner suite (une fois de plus) à « L’Auberge espagnole » !

Après Barcelone, puis Paris dans « Les Poupées russes » et New York dans « Casse-tête chinois », direction Athènes à la rencontre des enfants de Xavier et Wendy. Tom (Aliocha Schneider, également au casting de « Tout va bien ») et Mia (Megan Northam) s’y rendent pour découvrir le monde… « Et l’Europe » précise Klapisch, qui a décidé de remettre la question du clash des cultures et de notre identité multiple au centre du récit. « Je me suis demandé ce que de jeunes vingtenaires pensaient de l’Europe, ce n’est plus le même monde que celui que j’ai connu à leur âge après tout » ! Avec un clin d’œil de Cécile de France en prime, on est déjà scotchés. (Amazon Prime, courant 2023)

1985. Il n’y a pas que les plateformes américaines dans le monde du streaming ! Prévue pour une sortie synchronisée sur La Une et Auvio, « 1985 » est la première série belge coproduite par la RTBF et la VRT. Un mariage bilingue et explosif revenant sur les mystérieux Tueurs du Brabant et abordant la fameuse affaire (toujours non résolue) par un mélange de fiction et de réalité. On y suit deux jeunes amis, Marc et Franky, dès leur entrée à l’école royale de gendarmerie à Bruxelles en 1981. L’un deviendra enquêteur et l’autre un gros bras d’une brigade antiterroriste mais tous deux seront confrontés aux bavures de leur institution et aux choix moraux qui s’ensuivront. Avec, du côté francophone, les acteurs Roda Fawaz (« Invisibles »), Yoann Blanc (« La Trêve » et « Pandore ») et Guillaume Kerbusch (« La Trêve »). (La Une et Auvio, 22 janvier) The Idol. La nouvelle série du créateur de la sulfureuse « Euphoria », coécrite et interprétée par le chanteur The Weeknd, à qui on doit le tube interplanétaire « Blinding Lights ».