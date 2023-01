Le MR a célébré ses bons vœux de 2023 au Hall des criées à Herve

Ce mardi, se tenait la soirée des bons vœux de 2023 du MR. Une fois n'est pas coutume en province de Liège, ils se tenaient non pas au Palais des congrès mais bien à Herve, au Hall des criées.

L’importance des milieux ruraux et de l’Union européenne

L’ambiance plus champêtre que de coutume n'a pas empêché les membres et sympathisants libéraux de venir en nombre puisque 700 personnes avaient confirmé leur présence et qu’ils devaient être 1.200 sur place. Pierre-Yves Jeholet, le régional de l’étape, en a profité pour rappeler l’importance des milieux ruraux dans son discours. Il a en effet précisé que la ruralité porte les valeurs de folklore et de patrimoine chères à son parti.