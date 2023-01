En 2022, trois détenus se sont évadés des prisons belges: «un des détenus s’est introduit de force dans une habitation, avant de sauter d’un toit et de se fouler la cheville ce qui a permis à la police de l’appréhender»

Le 12 septembre, à Nivelles, un autre détenu est parvenu à tromper la surveillance des agents pénitentiaires. Au cours de sa fuite, il s’est emparé d’un vélo et a réussi à semer la police pendant un moment. Mais une heure plus tard, il a été ramené en prison.

Enfin, un troisième détenu s’est évadé de la maison de détention de Courtrai le 18 novembre. Lorsqu’il a aperçu la police cinq jours plus tard à Roulers, il s’est introduit de force dans une habitation, avant de sauter d’un toit et de se fouler la cheville. Une chute qui a permis à la police de l’appréhender.

En 2021, les prisons belges ont enregistré quatre évasions (trois des établissements pénitentiaires fermés de Gand et d’Arlon et une de la prison ouverte de Marneffe). Un chiffre nettement inférieur à celui de l’année précédente, lorsque six détenus s’étaient échappés, et significativement moindre qu’en 2019 qui détient le record, avec 22 évasions.